Moskaubad Osnabrück

Das Moskaubad in Osnabrück hatte eigentlich für den 3. September seine Saison für beendet erklärt, diese wurde nun jedoch verlängert. Ab dem 5. September öffnet das Moskaubad aufgrund des guten Wetters wieder seine Tore. Bis zum 12. September ist das Freibad montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10.30 bis 19 Uhr.

Nettebad

Der Außenbereich des Nettebads ist bei einer Außentemperatur ab 20 Grad Celsius zugänglich. Wer auch bei niedrigeren Temperatur das Schwimmen im Freien genießen möchte, kann das Ganzjahresaußenbecken nutzen, welches über das Hallenbad erreichbar ist. Das Becken ist von montags bis freitags zwischen 14 und 21 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 9 bis 21 Uhr.

Naturfreibad Attersee

Das Naturfreibad Attersee ist noch bis zum 15. September geöffnet. Das Bad mit Strandfeeling ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Einlass ist bis 18 Uhr. Drumherum wird ebenfalls viel geboten: Ruder- und Tretbootverleih, Minigolfanlage, Modellbootsteg und ein großer Kinderspielplatz.

Naturfreibad Hasbergen

Das Naturbad Hasbergen ist noch bis Sonntag, 10. September, geöffnet. Die Öffnungszeiten sind werktags von 14 bis 20 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr. Vereinsmitglieder ab 18 Jahren mit Saisonkarte werden bereits ab 6 Uhr eingelassen.

Solefreibad Bad Rothenelde

Auch das Solefreibad Bad Rothenfelde ist noch bis Sonntag, 10. September, geöffnet. „Um 18 Uhr ist dann für dieses Jahr Schluss“, sagt Pressesprecherin Sabine Leclercq-Fröbel. Bis dahin empfängt das Freibad von Montag bis Freitag zwischen 8.30 und 20.30 Uhr seine Gäste. Samstag ist von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Solefreibad Bad Laer

Das Solefreibad in Bad Laer hatte bereits am Samstag, 2. September, zum letzten Mal seine Tore geöffnet. Die Freibadsaison endete hier mit der musikalisch-kulinarischen Veranstaltung „Zug durch die Gemeinde“.

Freibad Bad Iburg

Das Bad Iburger Freibad hat wegen des verregneten Sommers schon Ende August die Segel gestrichen. Das Freibad ist bereits seit dem 28. August geschlossen. „Das konnte ja niemand ahnen, dass es nochmal so schön wird“, sagt ein Mitarbeiter des Bades, der damit beschäftigt ist, das Freibad winterfest zu machen.

Panoramabad Georgsmarienhütte

Das Georgsmarienhütter Panoramabad hat noch bis Sonntag, 10. September geöffnet, und zwar montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 20 Uhr, dienstags von 6 bis 20 Uhr und am Wochenende von 8 bis 19 Uhr. Das letzte Wort ist über das Schließungsdatum aber noch nicht gesprochen. „Wenn das Wetter so bleibt, dann öffnen wir auch noch länger“, sagt ein Sprecher des Freibades. Das werde sich am kommenden Mittwoch entscheiden.

Waldbad Georgsmarienhütte

Das Waldbad hat noch bis Mitte September geöffnet, je nach Wetterlage von 14.30 bis 19 Uhr. Der Hundebadetag am Sonntag, 17. September, bildet den Saisonabschluss. Von 14 bis 17 Uhr dürfen dann die Vierbeiner ins Wasser.

Waldbad Schledehausen

Das Waldbad Schledehausen hat sich noch nicht festgelegt, wie lange es geöffnet bleiben soll. „Bis Sonntag, 10. September, auf jeden Fall, möglicherweise auch darüber hinaus“, sagt Bernd Stegmann. Das werde sich in den nächsten Tagen entscheiden und hänge maßgeblich vom Wetter ab. Derzeit ist das Bad täglich von 9 bis 20 Uhr.

Freibad Hagen aTW

In Hagen geht die diesjährige Freibadsaison bis Freitag, 8. September. Bis dahin ist das Freibad von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Freibad Bullerteich

Das Freibad Bullerteich in Westerkappeln hat noch bis Samstag, 9. September, geöffnet. Um 13 Uhr fällt hier der Vorhang. Geöffnet ist bis dahin montags von 13 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 6.30 bis 20 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 20 Uhr.

Informationen zum Ende der Sommersaison im Nordkreis und in Bramsche finden Sie in diesem Artikel.