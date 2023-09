So könnte der Fachkräftemangel in der Region Osnabrück bekämpft werden

In diesem Artikel erfährst Du: Warum sich die Online-Akademie genau für dieses Thema entschieden hat.

Welche Ziele die Online-Akademie verfolgt.

Wie auch Du mitmachen und mitdiskutieren kannst.

Im derzeitigen Veranstaltungszyklus der Online-Regionalakademie, die seit 2022 vom Kreisverband Osnabrück Stadt und Land organisiert wird, dreht sich alles um die Frage nach der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region Osnabrück. „Ein besonderes Problem für die Unternehmen und Betriebe stellen dabei der gravierende Fachkräfte- und Azubimangel dar“, sagt die Veranstalterin Marga Pröhl. Deshalb soll in der kommenden Veranstaltung am 26. September ein spezieller Fokus auf das Thema gelegt werden.

Suche nach Lösungen im Raum Osnabrück

Hintergrund ist, dass der Mangel an Fachkräften auch in der Region Osnabrück zu spüren sei. Besonders im Handwerk und in der Landwirtschaft würde sich dies bemerkbar machen, so Pröhl. „Der Fachkräftemangel ist derzeit – neben den hohen Energiekosten – eine der größten Herausforderungen und Konjunkturrisiken für unsere Wirtschaft“, ergänzt die Organisatorin.

Marga Pröhl ist die Organisatorin der Online-Regionalakademie.

Die Veranstaltung versucht relevante Zahlen, Daten und Fakten hervorzubringen, die sowohl für die Bürger, als auch für die wirtschaftlichen Akteure relevant sein könnten. „Unsere Referenten werden uns dabei helfen, die Situation zu analysieren, aber auch Besonderheiten unserer Region und Besonderheiten verschiedener Branchen herauszuarbeiten“, erklärt Pröhl.

Mehr Informationen: Die Online-Regionalakademie Osnabrück größer als Größer als Zeichen Die Online-Regionalakademie Osnabrück ist eine Plattform für Information und Dialog zu Themen der Region. Dabei soll es um die Frage gehen, wie die Region Osnabrück im europäischen Kontext zu sehen ist, welche Einflüsse beziehungsweise Unterstützung aus Brüssel in unserer Region wirksam werden. Die Regionalakademie ist institutionell unter dem Dach des Kreisverbandes Stadt und Land Osnabrück der parteiübergreifenden und unabhängigen Europa-Union gegründet worden. Der Zugang zu den Veranstaltungen läuft über die Website www.online-regionalakademie-os.de. Dort können sich Bürger mit ihrem Namen und einer Email-Adresse zu einer der geplanten Veranstaltungen anmelden und sie erhalten einen Zoom-Link. Die Fach-Veranstaltungen finden in der Regel dienstags um 18.00 Uhr statt und werden zunächst durch kurze Impulsreferate von Fachexperten eingeleitet, um den Sachstand zu erläutern. Danach können die Teilnehmenden im Gespräch mit den Experten ihre Fragen und Kommentare einbringen. (Quelle: Marga Pröhl, Online-Regionalakademie Osnabrück)

Das sind die Speaker

Mit dabei sind Juliane Hünefeld-Linkermann, Geschäftsbereichsleiterin Aus- und Weiterbildung der IHK Osnabrück, Anne Brockhoff, Geschäftsführerin Berufsbildung und Recht der Handwerkskammer Osnabrück und Dirk Lüvolding, Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Projekt Ausbildungsregion Osnabrück folgt anschließend

Aufgrund der Herbstferien bietet die Online-Regionalakademie ihre nächste Veranstaltung am 7. November 2023 an. In dieser Sitzung widmet sich die Akademie der „Ausbildungsregion Osnabrück“ und möchte sich mit Praxistipps an Berufsanfänger und Eltern von jungen Erwachsenen wenden. Eine Übersicht über alle Programmpunkte bis Mai 2024 gibt es unter www.online-regionalakademie-os.de.