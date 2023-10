„Einen hundertprozentigen Schutz vor Mietnomaden gibt es nicht“, sagt Sören Röttger, Inhaber des Osnabrücker Maklerbüros von Dahler, im Gespräch mit dieser Redaktion. Solche Mieter würden bei der Wohnungssuche versuchen, möglichst wenig negativ aufzufallen. „Mietnomaden erkennt man nicht am Äußeren - das Auftreten kann sehr gepflegt sein“, sagt der Immobilienexperte. Diese Tipps gibt er privaten Vermietern mit auf den Weg.

Adresse kontrollieren

Makler Sören Röttger empfiehlt, bei der Auswahl der geeigneten Mieter auf die eigene Menschenkenntnis zu setzen und auf Warnzeichen zu achten. Passen erzählte und tatsächliche aktuelle Wohnadresse zusammen? Um das zu prüfen, können sich Vermieter den Personalausweis des potenziellen Mieters zeigen lassen. Bei widersprechenden Aussagen zur Wohnsituation sei Vorsicht geboten. „Wenn viele Personen einziehen sollen, aber die Wohnung nur zwei Zimmer hat - da sollten dann die Alarmglocken klingeln“, sagt der Osnabrücker.

Mehr Informationen: Das sind Mietnomaden größer als Größer als Zeichen Als sogenannte Mietnomaden werden Personen bezeichnet, die von einer Mietwohnung in die nächste ziehen, mit der Absicht, keine Miete oder nur zeitweise Miete zu zahlen. In Osnabrück bewohnte ein Paar über zwei Jahre eine Wohnung, ohne für Miete oder Nebenkosten zu zahlen - die Entscheidung über die Räumungsklage wurde wieder und wieder verschoben. Die Vermieterin kämpft mit ihrem Anwalt bis heute um eine Räumung.

Mieterselbstauskunft ausfüllen lassen

Über eine Mieterselbstauskunft können ebenfalls Daten über Beruf, Gehalt, aktueller Wohnadresse und den Kontaktdaten des derzeitigen Wohnungsgebers eingeholt werden. In der Selbstauskunft solle abgefragt werden, ob Mietrückstände aus den bisherigen Mietverhältnissen bestehen, ob eine Räumungsklage erhoben oder eine Zwangsvollstreckung eingeleitet wurde. „Es kann helfen, den bisherigen Vermieter zu kontaktieren, wenn man bei einem Mieter ein schlechtes Gefühl hat“, sagt Röttger.

Sören Röttger ist Immobilienmakler und Inhaber von Dahler in Osnabrück. Archivfoto: Jörn Martens

Bonität prüfen

Eine Bonitätsprüfung sollten Vermieter grundsätzlich durchführen, empfiehlt der Osnabrücker Immobilienexperte. Um die Kreditwürdigkeit von potenziellen Mietern einschätzen zu können, könne eine Schufa-Auskunft oder Einkommensnachweise verlangt werden. Das sind Gehaltsabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Beschäftigungsdauer und das Gehalt des Mieters.

Wohnungszustand und Bürgen vertraglich festhalten

In welchem gegenwärtigen Zustand sich die Wohnung befindet und wie diese beim Auszug wieder übergeben werden muss, sollten Vermieter penibel festhalten, so der Experte. Im Zweifelsfall können Details darüber entscheiden, ob Vermieter auf Reparaturkosten sitzen bleiben. Röttger erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit einer Mietkautionsbürgschaft, die vertraglich festgehalten wird. Diese garantiert, dass bei einem Mietschaden ein Bürge zahlt. In Frage kommen neben Privatpersonen, Kreditinstitute und Versicherungen.

Versicherung abschließen

Bei Konflikten mit Mietern und Mietnomaden könne eine Vermieterrechtsschutzversicherung helfen, so Sören Röttger. Mietausfall, Räumung, Anwalts- und Vollstreckungskosten werden bei solch einer Versicherung je nach Versicherungspaket und Anbieter übernommen.