Fast 4000 Haushalte werden nach dem Ausbau im Stadtteil Voxtrup einen Zugang zum schnellen Internet haben können, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. 17 Kilometer Glasfaserleitungen werden dafür in den kommenden Wochen in das Erdreich des östlichen Osnabrücker Stadtteils gebracht.

Da die Glasfaserleitungen nur auf einer schmalen Trasse im Gehweg verlegt werden, also quasi „minimalinvasiv“, sind die Einschränkungen durch die Maßnahmen gering und die Baustellen ziehen schnell weiter.

Weststadt und Gartlage auf der Zielgeraden

„Wir haben aus den ersten Ausbaugebieten gelernt und noch einmal an unseren Prozessen gearbeitet. Wir kommen daher mit dem Ausbau immer schneller voran, was sich auch in den anderen Ausbaugebieten zeigt“, wird Jan Minne, bei der SWO Netz – einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Stadtwerke – Projektsteuerer für den Glasfaserausbau in der Mitteilung zitiert.

Mehr Informationen: Warum Glasfaser? größer als Größer als Zeichen Glasfaserleitungen sind physikalisch bedingt die schnellsten Verbindungen, die zur Verfügung stehen, denn die Daten rasen mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz. Downloadraten von 1000 Megabit pro Sekunde sind damit möglich. Zudem benötigt ein Glasfasernetz deutlich weniger Energie für den Datenstrom als ein Kupfernetz.

In der Weststadt und im Ausbaugebiet Gartlage befinden sich die Arbeiten im öffentlichen Raum bereits auf der Zielgeraden: Hier fehlen nur noch wenige Meter, bis die Glasfaserleitungen unter den Gehwegen liegen. Im nächsten Schritt sorgt Glasfaser Nordwest für die Hausanschlüsse bei den Kundinnen und Kunden, die einen Glasfasertarif gebucht haben.

Vermarktungsstart in Sutthausen, Lüstringen und Darum

Derweil können Anwohner in den kommenden Ausbaugebieten Sutthausen sowie Lüstringen und Darum bereits ab 5. September einen Glasfasertarif bei osnatel und Telekom buchen und sich so ihren Glasfaseranschluss sichern. Die Tiefbauarbeiten in Sutthausen starten Ende September. In Lüstringen und Darum werden ab November die Glasfaserleitungen im öffentlichen Raum verlegt. Mehr Informationen gibt es auch unter www.swo-netz/glasfaser.