Große Unterschiede bei Zinssätzen So hoch sind die Sparzinsen bei acht Banken in der Region Osnabrück – der Überblick Von Jean-Charles Fays | 22.02.2023, 05:30 Uhr

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins erhöht. Der Einlagenzins, zu dem Banken Geld bei der EZB anlegen können, steigt auf 2,5 Prozent. Doch die Banken reichen die Zinserhöhungen nur in sehr unterschiedlichem Umfang an ihre Kunden weiter. Wer zahlt den Sparern wieviel Zinsen fürs Festgeld? Wir vergleichen die Konditionen bei acht Banken in der Region Osnabrück.