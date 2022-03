Ab 7.30 Uhr beginnt das gemeinsame Frühstück in den Räumen der Schulsozialarbeit in der IGS Osnabrück. FOTO: Jörn Martens Gespendetes Frühstück für Schüler Hungrige Kinder können nicht lernen: So hilft die Tafel in Osnabrücker Schulen Von Jean-Charles Fays | 10.03.2022, 06:30 Uhr

Die Osnabrücker Kindertafel versorgt Kinder in den Schulen mit Lebensmitteln, die zu Hause weder frühstücken, noch ein Pausenbrot mitbekommen. Unsere Redaktion hat ein Frühstück in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Osnabrück begleitet. Warum die Hilfe so wichtig ist.