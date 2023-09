Der Sommer war bisher sehr nass und gefühlt zu kalt. „Wir hatten im August eine Niederschlagsmenge von 110 Litern auf einen Quadratmeter“, sagt Andreas Tschapek, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Das seien 150 Prozent dessen gewesen, was sonst im August im Durchschnitt so üblich sei.

In den kommenden Tagen können die Menschen den Sommer im Landkreis Osnabrück aber noch einmal richtig genießen. „Am Mittwoch könnten wir die 31-Grad-Marke knacken“, so Tschapek. Am Donnerstag ist es mit 30 Grad ebenfalls sehr heiß und für Freitag sind wieder 31 Grad angesagt. Regen gibt es laut des Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst nicht. Der Himmel bleibt bis auf ein paar Quellwolken wolkenlos.

Das kommende Wochenende wird mit Höchsttemperaturen von 28 Grad etwas kühler, sagt der Meteorologe voraus. Für die kommende Woche gebe es zwei verschiedene Modelle, da seien sich die Wetterfrösche noch nicht ganz einig. „Die einen sagen ab Dienstag wechselhaftes und kühleres Wetter voraus, die anderen erwarten das erst ab Mitte des Monats September“, so Andreas Taschapek.