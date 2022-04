In diesem Fall geht die Wirtschaft mit gutem Vorbild voran: Auf den Dächern des Parkhauses von Modehaus L&T in Osnabrück sind bereits Solaranlagen installiert. FOTO: Bernhard Fischer Der Traum von der Solarwende Warum die Region Osnabrück jetzt voll auf Elektromobilität und Solarenergie setzt Von Jean-Charles Fays | 07.04.2022, 05:30 Uhr

In einem sind Stadt und Landkreis Osnabrück sich einig: Die Tankstelle auf dem eigenen Dach bietet riesiges Potenzial. Eine Solaranlage in Verbindung mit einem Elektroauto ist die beste Kombination – erstens, um unabhängig von russischem Öl zu werden und zweitens, um die Klimaschutzziele der Region zu erreichen. So groß ist das CO2-Einsparpotenzial in der Region.