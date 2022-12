Durch Telefonbetrug erbeuten kriminelle Bände immer wieder große Geldbeträge oder Wertsachen. Symbolfoto: picture alliance/dpa /Arno Burgi up-down up-down Schaden geht in die Millionen Telefonbetrug: Wie eine Osnabrücker Ermittlungsgruppe gezielt gegen die Täter vorgeht Von Johannes Kleigrewe | 27.12.2022, 08:03 Uhr

350.000 Euro: So viel Geld erbeuteten Telefonbetrüger allein in einem Fall im Raum Osnabrück in diesem Jahr. Um besser gegen die hochprofessionellen Banden vorgehen zu können, gibt es bei der Polizeiinspektion Osnabrück seit 2020 die in Niedersachsen einzigartige Ermittlungsgruppe „Senior“. Wie sieht ihre Arbeit aus?