Carina Normann und ihr Sohn Joel haben die Geldautomatensprengung in Voxtrup am eigenen Leib miterlebt. FOTO: Jörn Martens Täter weglaufen gesehen So erlebte eine Anwohnerin die Geldautomatensprengung in Osnabrück-Voxtrup Von Henrike Laing | 23.05.2022, 18:55 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche zwei Geldautomaten im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup gesprengt. In einer Wohnung über der Filiale wohnt Carina Normann. Sie hat die Sprengung miterlebt.