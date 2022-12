Rüssel den Chef: Osnabrücks Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann feierte am 1. Oktober 2022 sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Foto: Jörn Martens up-down up-down Vom Provinz-Tierpark zur Topadresse Seit 25 Jahren auf der Überholspur: Wie macht der Zoo Osnabrück das? Von Sebastian Stricker | 29.11.2022, 09:09 Uhr | Update am 01.12.2022

Seit 25 Jahren führt Andreas Busemann die Geschäfte des Osnabrücker Zoos. Kaum einen Stein ließ er in dieser Zeit auf dem anderen, schuf so mit seinem Team am Schölerberg einen der besten Zoos Europas – jedoch ohne der Stadt auf der Tasche zu liegen, wie es in der Branche üblich ist. Porträt über einen Mann, der auf unkonventionelle Weise Mittel findet. Und Wege.