Wo neue Fleischalternativen entstehen Veganes Blut aus Beeren: Zu Besuch in der Versuchsküche von Plantly Butchers in Osnabrück Von Nina Kallmeier | 05.09.2023, 06:00 Uhr Für Lina Wittke (24) und Miro Ryschka (49) gehört das Probieren in der Versuchsküche von Plantly Butchers dazu. Foto: André Havergo up-down up-down

Immer weniger Menschen essen Fleisch. Eine Alternative sind Ersatzprodukte, wie sie The Plantly Butchers herstellt. In Osnabrück hat das Unternehmen der „InFamily Foods“-Gruppe eine Versuchsküche, produziert wird in Nortrup. Ein Ortsbesuch und Gespräch über das erste Jahr am Markt.