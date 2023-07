Annette Arnicke und Rita Meschede sind Tierärztinnen in Osnabrück. Sie arbeiten im Notdienst-Ring mit. Foto: André Havergo up-down up-down Nur für Kunden der Tierärzte Rund um die Uhr: So arbeitet der Tierärztliche Notdienst-Ring in Osnabrück Von Catharina Peters | 22.07.2023, 09:32 Uhr

In Osnabrück haben sich mehrere Tierärzte zusammengeschlossen, um den Notdienst in der Nacht, am Wochenende und an den Feiertagen stemmen zu können. Sie arbeiten rund um die Uhr, geraten manchmal ans Limit. Mit uns haben die Tierärztinnen Annette Arnicke und Rita Meschede darüber gesprochen, warum sie auch manchmal nicht sofort ans Telefon gehen können und eine Zecke kein Notfall ist.