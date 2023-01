Foto: Christoph Beyer Q1-Tankstelle ist Pilotstandort Auf der Suche nach dem passenden Snack mit der Osnabrücker Hamwa-App Von Christoph Beyer | 29.01.2023, 14:00 Uhr | Update vor 18 Min.

Snacks digital auswählen und vorbestellen: Das geht neuerdings mit der „Hamwa App“. Pilotstandort ist die Q1-Tankstelle am Kurt-Schumacher-Damm 31. In Zusammenarbeit mit der Osnabrücker App sollen so neue Vertriebswege beschritten werden.