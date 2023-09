Innovativ, nachhaltig, inklusiv Smart City Osnabrück: So soll die Hasestadt von übermorgen einmal aussehen Von Finja Jaquet | 27.09.2023, 07:33 Uhr Im Rahmen der digitalen Woche stellte die Stadt ihre Vision eines „smarten Osnabrück“ vor: Fest geplant ist eine App, in der alles rund um das alltägliche Leben hier zusammengefasst ist. Auch der Verkehr ist ein wichtiger Aspekt. Symbolfoto: Michael Gründel/Imago Images/Westend61/Hanno Bode Collage: Finja Jaquet up-down up-down

Osnabrück in zehn Jahren: Der ÖPNV funktioniert über die Grenzen der Stadt hinaus, von Veranstaltungen bis Behörden sind alle wichtigen Dinge in einer App zu finden, das städtische Grün erstrahlt und an Wasser mangelt es dennoch nicht. So etwa sieht die Vision der Stadt für die „Smart City Osnabrück“ aus.