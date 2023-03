Aus New Orleans kommt die Sludge-Metal Band Crowbar am 25. März nach Osnabrück. Foto: Justin Reich up-down up-down Brecheisen und Matsch Sludge-Band Crowbar am 25. März im Bastard Club in Osnabrück Von Thomas Wübker | 21.03.2023, 09:41 Uhr

New Orleans verbinden die meisten Musik-interessierten Menschen mit Dixieland. Die Band Crowbar kommt aus eben jener Stadt am 25. März in den Bastard Club in Osnabrück und spielt dort Sludge-Metal.