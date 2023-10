Mitbewohnersuche in Osnabrück Von Putzsklaven und bevormundenden Müttern: Ich habe heute leider kein Zimmer für Dich Eine Kolumne von Marlen Busse | 14.10.2023, 15:55 Uhr Logo NEO Bei der Suche nach einem neuen Mitbewohner für das WG-Zimmer bleiben einige skurrile Erfahrungen nicht aus. Symbolfoto: Imago Images/Westend61 up-down up-down

Einen neuen Mitbewohner zu finden, ist gar nicht so leicht. An einem WG-Casting kommt man in der Regel nicht vorbei. So manche Bewerber hinterlassen dabei einen bleibenden Eindruck. Und das nicht unbedingt im positiven Sinne.