„Die bisher Unbekannten manipulierten die Geldautomaten in Kreditinstituten, die sich im Kreis Herford befinden, mit einem zusätzlichen Lesegerät“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei Herford. Über dieses könnten die PIN-Eingabe und die Kartendaten erfasst werden. Die so erlangten Daten hätten die Täter genutzt, um Geldbeträge von den betroffenen Konten abzubuchen, berichten die Ermittler.

Im Kreis Herford seien bis Mitte September drei Skimming-Fälle bekannt geworden. Der Schaden der gemeldeten Fälle liege bei rund 60.000 Euro. Betroffen seien Geldautomaten der Targobank Herford und Bünde, heißt es in einer Mitteilung zu den Vorfällen im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen. „Ein weiterer, bekannt gewordener, Skimming-Fall bei der Targobank in Osnabrück vom 15.06.2023 zeigt denselben Tatverdächtigen.“

Polizei veröffentlicht Bilder aus Überwachungskamera

Bei den Unbekannten handelt es sich nach Polizeiangaben um einen stämmigen Mann mit blaugrünen Augen. „Er trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Cappy mit AAC-Schriftzug, einen schwarzen Hoodie, blaue kurze Hosen und schwarze Schuhe“, heißt es in der Mitteilung. Zudem habe er einen braunen Rucksack bei sich getragen. „Bei der zweiten Person handelt es sich ebenfalls um einen Mann mit kräftiger Statur.“ Er soll braune Haare und braune Augen haben. Zum Tatzeitpunkt habe er ein weißes T-Shirt mit „1991“-Aufdruck, blaue Jeans und weiße Sneaker getragen. Am linken Handgelenk habe er eine schwarze Armbanduhr getragen, teilt die Polizei mit.

Für die Fahndung hat die Polizei Fotos der Tatverdächtigen aus der Überwachungskamera des Geldinstituts veröffentlicht. Die Bilder zur Fahndung befinden sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Angaben zu den beiden Männern machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.