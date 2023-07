Ralf Florian lebt seit rund zwanzig Jahren am Rande des Kulturplatzes. Der Polizeieinsatz dort hat ihn nachhaltig verärgert. Foto: Michael Gründel up-down up-down Polizei-Aussage in NDR-Bericht Aktion auf Osnabrücker Sinti-Platz: Anwohner fühlt sich als „Lügner“ dargestellt Von Markus Pöhlking | 19.07.2023, 17:37 Uhr

Ralf Florian, der in einem Haus direkt neben dem Kulturplatz am Stichkanal lebt, hatte die Durchsuchung am 5. Juli eigentlich schon abgehakt. Nun sorgt er sich um das gute Miteinander – und sieht sich nach einem Radiobericht von der Polizei als Lügner dargestellt.