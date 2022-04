Zunächst denkt man, dass ein Musiker erkrankt ist, doch dann stellt sich heraus, dass es zum Konzept von „Stella’s Morgenstern“ gehört, dass nur zwei Musiker, nämlich Stella Jürgensen und der Gitarrist Andreas Hecht, auf der Bühne stehen. Der dritte Mann im Hintergrund ist ein Zeichner und Komponist mit dem Künstlernamen prof*merose, der fast alle Songs geschrieben hat, die jetzt von den beiden anwesenden Musikern interpretiert werden.

„Lieder von Liebe, Lust und Leidenschaft“ ist das Programm von „Stella’s Morgenstern“ überschrieben, das Songs auf Hebräisch, Jiddisch, Englisch und Deutsch präsentiert.

Tatsächlich geht es in den sinnlich-besinnlichen Songs meistens um Beziehungskisten: Da verlässt sie ihn an einem strahlenden Sommertag, ein anderes Paar bekommt massiven Streit, wieder andere lernen sich kennen, sind total verliebt, und im „New Years Song“ reflektiert Stella Jürgensen über die Liebe im Alltag aus der Perspektive des Älteren, der zurückblickt. Um die Texte und Melodien adäquat in Szene zu setzen, bedienen sich die beiden Musiker zum Teil recht exotischer Instrumente.

So spielt Stella Jürgensen beispielsweise eine Autoharp, ein zitherähnliches Instrument, das in der amerikanischen Folkszene gern eingesetzt wird. Dann entlockt sie auch mal einem Kinderklavier heitere Töne, spielt Ukulele oder wiederholt eine Melodie mit dem Kazoo.

Andreas Hecht, der nicht nur Gitarre, sondern auch ein sechssaitiges Banjo oder eine sogenannte Lautengitarre aus Rosenholz spielt, die einem Song mittelalterlichen Charakter verleiht, erweist sich darüber hinaus als Sänger, der sich in den hohen Oktaven sicher fühlt und so einen reizvollen Kontrast zu Stellas Timbre bildet.