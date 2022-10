Nie ohne Hut wird der Sänger Dekker fotografiert. Ob er ihn auch bei seinem Konzert am 10. November in Osnabrück trägt? Foto: Emily und Katy up-down up-down Ehrlicher Indie-Folk Singer/Songwriter Dekker am 10. November in Osnabrück Von Thomas Wübker | 19.10.2022, 12:37 Uhr

Er versteckt sich unter einem großen Hut, aber das muss er gar nicht. Mit seinem einnehmenden, melancholischen und freischwebenden Indie-Folk kommt der Sänger Dekker am 10. November in die Kleine Freiheit in Osnabrück.