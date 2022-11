Orient trifft Okzident: Das Osnabrücker Symphonieorchester unter Daniel Huppert spielt Fazil Says „Istanbul Symphony“ und wird dafür von orientalischen Instrumenten verstärkt. Foto: Steve Weber up-down up-down Osnabrücker Symphonieorchester Sinfoniekonzert in Osnabrück: Rachmaninoffs Tücken und die Pracht Istanbuls Von Ralf Döring | 15.11.2022, 15:07 Uhr

Fazil Say hat mit seiner Istanbul Symphony ein schillerndes Bild der Stadt am Bosporus komponiert. Im zweiten Konzert des Osnabrücker Symphonieorchesters in dieser Saison trifft es aufs zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninoff mit der Solistin Gülru Ensari. Und es zeigt sich: Der Klassiker hat seine Tücken.