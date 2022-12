Frische Brötchen an Silvester: Diese Bäckereien haben am 31. Dezember 2022 in Osnabrück geöffnet. Archivfoto: Fabian Sommer up-down up-down Berliner und Brötchen kaufen Diese Bäckereien haben Silvester 2022 in Osnabrück geöffnet Von Hannah Baumann | 21.12.2022, 20:00 Uhr | Update vor 51 Min.

Frische Brötchen am Morgen oder Berliner am Silvesterabend gibt es bei einigen Bäckereien in Osnabrück. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten am Samstag, 31. Dezember 2022.