14 Ensembles treten am 2. Juni in Osnabrück auf und spielen sieben Stunden klassische Musik. Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down 14 Konzerte mit Profis und Nachwuchs Sieben Stunden Klassik am 2. Juni in Osnabrück bei „hell:wach23“ Von Thomas Wübker | 25.05.2023, 10:11 Uhr

Ein siebenstündiges Programm wird Klassikfreunden am 2. Juni in Osnabrück geboten. 14 Ensembles treten in der Katharinenkirche und dem benachbarten Steinwerk auf. Das Motto ist gleichzeitig Programm: „hell:wach23“.