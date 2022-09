Durch den Eingang der ehemaligen Sportarena sollen ab Oktober die Osnabrücker gehen können, um dort Pop-up Stores und Ateliers besuchen zu können. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Pop-up-Quartier in der Sportarena Sie füllen die Fenster eines leeren Kaufhauses in Osnabrück mit Leben - bald folgen die Innenräume Von Thomas Wübker | 14.09.2022, 09:12 Uhr

Die Schaufenster der ehemaligen Sportarena am Neumarkt in Osnabrück sind seit Anfang Juli bunt gestaltet. Verschiedene Unternehmer werben dort für sich. Wir haben drei von ihnen gefragt, was für Erfahrungen sie in dem Pop-up-Quartier, kurz puq, bislang gemacht haben. Ab Oktober sollen außerdem die Innenräume bezogen werden. Und es soll weitere Pop-up-Stores in Osnabrück geben.