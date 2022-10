Seit Kurzem werden auffällig häufig Bäckereien in und um Osnabrück das Ziel von EInbrüchen. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Sind es Serientäter? Schon wieder wird in eine Bäckerei in Osnabrück eingebrochen Von Alexander Kruggel | 11.10.2022, 16:30 Uhr

Und wieder trifft es eine Bäckerei: In der Nacht zu Dienstag haben sich bislang unbekannte Täter einen Tresor aus einer Filiale in Fledder geschnappt. Es ist der siebte Einbruch in eine Bäckerei in der Region Osnabrück binnen weniger Tage.