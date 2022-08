Auf schmalen Radwegen, „eingequetscht“ zwischen Auto und Lkw, wie hier auf dem Wallring, kann der Stresspegel in die Höhe schnellen. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Projekt geht in nächste Phase Sensoren messen den Stresslevel von Osnabrücker Radfahrern Von noz.de | 23.08.2022, 14:49 Uhr

Wie sicher fühlt sich das Radfahren in Osnabrück an? Wie stressig ist es? Das Forschungsprojekt ESSEM geht diesen Fragen nach. Nun geht es in die nächste Phase.