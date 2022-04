Osnabrück: Polizei fährt mit Senioren 60+ durch Stadtteile / Gefahren- und Unfallstellen. 19.04.2022 FOTO: Jörn Martens Sicher auf zwei Rädern Präventionsteam der Polizei Osnabrück gibt Radfahrern „60 plus“ wichtige Tipps Von Robert Schäfer | 24.04.2022, 11:11 Uhr

„Ist das eine Demo? Und worum geht es?“ Diese Fragen stellten sich Passanten nun in Haste, der Dodesheide und am Sonnenhügel, als sie die elfköpfige Gruppe älterer Menschen in gelben Sicherheitswesten, begleitet von zwei Polizisten, auf ihren Rädern durch die Stadtteile radeln sahen. Demonstrieren wollten die Teilnehmer allerdings nicht.