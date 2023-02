Wem gehört dieser Schlüsselbund? Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down Polizei sucht Besitzer Senior findet Schlüsselbund in Osnabrück – und weiß nicht mehr, wo Von Anke Schneider | 22.02.2023, 14:37 Uhr

Mit einer außergewöhnlichen Suchmeldung wendet sich die Polizei Osnabrück an die Bevölkerung. Gesucht wird der Besitzer eines Schlüsselbundes, das am 14. Februar in Osnabrück verloren gegangen sein muss.