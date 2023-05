Die Band Selig kommt am 27. Oktober nach Osnabrück - und feiert quasi vor. Foto: Sven Sindt up-down up-down Unrundes Jubiläum Selig kommt am 27. Oktober in den Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 02.05.2023, 12:35 Uhr

Die Band Selig kommt seit einigen Jahren mit schöner Regelmäßigkeit in den Rosenhof in Osnabrück. Am 27. Oktober ist es wieder soweit. Dann gibt es auch was zu feiern.