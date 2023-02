Sadik Dogdu steht im neu eröffneten Kiosk33. Hier können Osnabrücker künftig um die Uhr eingekaufen. Foto: Andre Havergo up-down up-down Ohne Ladenschluss einkaufen In der Osnabrücker Johannisstraße eröffnet ein Selbstbedienungskiosk Von Finja Jaquet | 08.02.2023, 12:44 Uhr | Update vor 1 Std.

24 Stunden am Tag einkaufen? Dafür gibt es in Osnabrück bisher wenig Möglichkeiten. Mit dem neuen „Kiosk33“ an der Johannisstraße soll sich das ändern.