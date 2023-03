In vierter Generation führt Christiane Kirchhoff-Billmann das Geschäft Betten Kirchhoff in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down So alt wie der VfL Traditionsgeschäft im Fledder: Seit 124 Jahren bringt Betten Kirchhoff die Osnabrücker ins Bett Von Thomas Wübker | 05.03.2023, 18:51 Uhr

Wer an Betten Kirchhoff denkt, denkt vor allem an Schlaf. Aber an dem 1899 gegründeten Geschäft lässt sich auch die Osnabrücker Stadtgeschichte ablesen.