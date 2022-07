So sieht es jedenfalls Pastor Steffen Tuschling von der evangelisch-reformierten Gemeinde Osnabrück. „Das Klinikum fragt die Leute bei Aufnahme nicht mehr nach Konfession, sondern direkt, ob sie einen Pfarrerbesuch wünschen. Das kreuzen natürlich die wenigsten ausdrücklich an – die Menschen haben Scheu, weil das so klingt, als bestellten sie sich ihre Letzte Ölung.“ Bislang konnte er sich im Klinikum am Eingang die Namen der reformierten Patienten abschreiben, die Leute dann besuchen. Das, so schätzt der Pastor vorsichtig, sei bei 80 Prozent gut angekommen. Fast alle hätten das angebotene seelsorgerliche Gespräch gesucht. Nun geht nichts mehr, weil eben die Liste so geführt wird, dass sich keiner darauf meldet.

In einem Schreiben an die Klinikum-Geschäftsführung hat sich Tuschling darüber beschwert. Dass nach der Neuregelung nun fast niemand ausdrücklich einen Pfarrerbesuch wünscht, widerspreche den Erfahrungen aus der Zeit vor der Neuregelung. „Tatsächlich ist es doch wohl eher so: Bei der Einweisung ins Klinikum haben die Leute andere Sorgen, als den Pfarrer zu rufen“, findet der Pastor. Auch funktioniere die Kirchlichkeit in Deutschland nicht so, dass man aktiv nach dem Seelsorger fragt. Auch die Pastoren seien gewöhnt, die Seelsorge unaufdringlich anzubieten, statt zu warten, bis sie ins Krankenhaus gerufen werden. Das geschehe eher bei Schwerkranken und Sterbenden.

Dennoch habe die Krankenhausseelsorge heute wachsende Bedeutung, weil das Pflegepersonal immer weniger Zeit für die persönliche Zuwendung zum Patienten habe. Die Güterabwägung zwischen dem Wert der Seelsorge und dem Datenschutz scheine dennoch im Klinikum grundsätzlich zuungunsten der Seelsorge auszufallen, urteilt Tuschling. In seinem Schreiben bittet er deshalb Klinikgeschäftsführer Hansjörg Hermes, den Pfarrern die Seelsorge nicht zu erschweren: „Dazu würde als erster Schritt gehören, uns wieder vollständige Krankenlisten zur Verfügung zu stellen.“

Dieter Lütje macht Tuschling da keine Hoffnung. Der Ärztliche Direktor des Klinikums Osnabrück erkennt zwar den Wert der Arbeit der Gemeindepastoren am Krankenbett ausdrücklich an. „Unsere eigenen Krankenhausseelsorger haben das Problem ja auch schon an uns herangetragen“, berichtete Lütje. Auch der therapeutische Wert dieser Gespräche sei unbestritten, so der Medizin-Professor. Aber an den Datenschutzvorgaben komme die Klinikleitung nicht vorbei. Da hat das städtische Krankenhaus auch den niedersächsischen Datenschutzbeauftragten auf seiner Seite. Rainer Hämmer, stellvertretender Landesbeauftragter, bestätigte auf NOZ-Anfrage: „Es gibt nur zwei zulässige Möglichkeiten, Daten weiterzugeben: eine gesetzliche Regelung und, wenn es die nicht gibt, die Einverständniserklärung der Betroffenen.“

Die will sich das Klinikum nun in einem zweiten Anlauf beim Patienten besorgen. Lütje berichtet von Plänen im Klinikum, später nach der Aufnahme noch einmal bei den Patienten nachzufragen und sich die erforderliche Unterschrift zu holen. Ob damit ein unkomplizierterer Zugang zu den Patienten eröffnet wird, so wie ihn Tuschling zum Beispiel beim Marienhospital oder an der Paracelsus-Klinik in Osnabrück lobt, bleibt abzuwarten.