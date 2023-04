Viele Jahre war Nadia Nashir-Karim die Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins in Osnabrück. Am 20. April ist sie gestorben. Foto: David Maupile up-down up-down Langjährige Tätigkeit in Osnabrück Nadia Nashir-Karim – die Seele des Afghanischen Frauenvereins ist tot Von Thomas Wübker | 24.04.2023, 15:10 Uhr

Die langjährige Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, Nadia Nashir-Karim, ist tot. Sie starb an den Folgen einer Krebserkrankung am 20. April in Hamburg. Sie wirkte lange Jahre in Osnabrück, wo sie 1992 den Verein mitbegründete.