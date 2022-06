Es geschah, als Nele Steinhübel eines Tages wegen eines Infekts das Bett hüten musste. „Ich habe ferngesehen. Da lief ein Bericht über Tiere in Heimen, und ich habe richtig Mitleid bekommen.“ Anderntags in der Schule hatte sie ihren Klassenkameradinnen davon erzählt. „Da muss was getan werden“, war sie sich mit Marie Schubert, Johanna Busch, Ivanca Wansiedler und Juliane Gallenkamp einig. Die Sechstklässlerinnen überlegten, wie sie sich einbringen konnten.

Schon die erste Idee zündete. „Wir haben vor dem Haus Fantakuchen verkauft“, erzählen die Schülerinnen. Nachbarn und Passanten zahlten 20 Cent für ein leckeres Stück Gebackenes. Auch ohne Gegenleistung steckten einige Geld in die Spendendosen. Dabei kamen 15,35 Euro zusammen.

Das nächste Mal wurden sie während des Elternsprechtags in ihrer Schule aktiv. Zu Hause haben sie selbst Haustiere, die Palette reicht vom Hund über die Katze bis hin zum Pferd. Sie wissen also, dass eine solche Kreatur Pflege und Zuspruch verdient. Die Mädchen sprachen Erwachsene an und informierten sie über ihr Vorhaben. Auch dort hatten sie wieder Erfolg. Mit der zuvor gesammelten Summe konnten sie nun insgesamt 107,19 Euro zum Tierheim in Hellern bringen.

Wie sehr die Einrichtung auf Spenden und andere Formen der Unterstützung angewiesen ist, wurde bei der Geldübergabe deutlich. Nur wenige Stunden zuvor hatte die Leiterin Martina Rüthers einen Karton mit einem ausgesetzten Hündchen vor der Tür gefunden. Chippo, ein Mops-Spitz-Mix, war gleich der gefeierte Star der Mädchen. „Es ist sehr schön, dass sich so junge Menschen für Tiere in Not einzusetzen bereit sind“, dankte Rüthers. Sie hofft, dass auch andere dem Beispiel der Gesamtschülerinnen folgen und sich engagieren. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit und wandte sich in Sachen Chippo an die Öffentlichkeit. Der vier Monate alte Mischling sucht ein neues Heim. Unter Telefon 0541/441232 und 0541/442102 kann Kontakt aufgenommen werden.