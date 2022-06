Screenshot des Add-Ons „Mists of Pandaria“ zur Onlinewelt von „World of Warcraft“ von Blizzard. FOTO: Blizzard/dapd up-down up-down Screenshots zeigen Skelette World of Warcraft: Spieler fielen nach Hack reihenweise um Von Waltraud Messmann | 08.10.2012, 09:32 Uhr

Bei Blizzards World of Warcraft ist aus Spiel Ernst geworden: Durch einen Hack fielen die Spieler in dem Onlinerollenspiel am Wochenende gleich reihenweise um und ganze Städte-Populationen auf zahlreichen Servern wurden ausgelöscht. Der Schaden ist nach einem Bericht von golem. de aber gering.