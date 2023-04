Anmutiges Trio die Schwestern Leonie, Chiara und Mariella Wolf Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Wieder Erfolg bei „Jugend musiziert“ Warum das Schwestern-Trio Wolf ein Leben lang musizieren möchte Von Christine Adam | 18.03.2022, 19:00 Uhr | Update vor 42 Min.

Wir haben im Februar 2022 über die Schwestern Chiara (damals 15), Leonie (12) und Mariella Wolf (9) berichtet. Nun sind die Schwestern musikalisch ein Jahr weiter. Leonie und Mariella holten sich Violine/Cello-Duo dieses Mal beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Hannover die Höchstpunktzahl von 25 Punkten, sind aber noch zu jung für den Bundeswettbewerb in Zwickau. Nicht aber Leonie mit ihrer Duo-Partnerin Lisette Gambietz (Cello), die in Hannover mit 23 Punkten abschnitten und sich über Pfingsten dem Bundeswettbewerb stellen - allein das schon eine reife Leistung.