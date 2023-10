Natruper Straße Ecke An der Bornau Unfall in Osnabrück: Radfahrer schwer verletzt Von Julia Gödde-Polley | 12.10.2023, 07:57 Uhr Auf der Kreuzung Natruper Straße/An der Bornau in Osnabrück hat sich am Donnerstag ein schwerer Unfall ereignet. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Gelhot up-down up-down

In Osnabrück hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Auf der Natruper Straße Ecke An der Bornau sind nach ersten Informationen der Polizei ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen. An der Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen.