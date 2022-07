Erstaunlich gelassen. Entweder glauben die hiesigen Unternehmer nicht daran, dass die GEMA diese „Reform“ durchdrücken kann, oder sie haben noch nicht überschlagen, wie hoch die Mehrbelastung für ihren Betrieb ausfallen wird. Gerade bei den Discos in einer Größenordnung von mehr als 500 Quadratmetern, die mehr als 5 Euro Eintritt vom Gast verlangen, könnte eine massive Gebührenerhöhung eintreten, die viele nicht verkraften würden. So rechnet Lutz Leichsenring von der Berliner Clubkommission gegenüber der Nachrichtenagentur dpa vor, das neue Gebührensystem würde einem mittelgroßen Club eine Erhöhung von 28000 Euro auf 174000 Euro im Jahr bescheren.

„Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen“, sagt Frederik Heede, Geschäftsführer des Alando Palais in Osnabrück, mit über 2000 Quadratmetern eines der größten Veranstaltungshäuser der Stadt. Er betont, dass er Mitglied in mehreren Interessenverbänden ist, die gerade gegen das geplante Abrechnungsverfahren Sturm laufen. Einerseits sei klar, dass für die Urheberrechte bezahlt werden müsse, andererseits hofft Heede, dass vor Ablauf des Jahres ein Kompromiss gefunden wird, der für die Betreiberseite moderater ausfällt.

Die örtlichen Verantwortlichen von Diskothekenketten wie dem Alpenmax brauchen sich offenbar keine Gedanken zu machen: „Die Abrechnung erledigt die Zentrale“, ist zu hören. Immerhin beteiligt sich die Osnabrücker Mannschaft an dem fünfminütigen mitternächtlichen Schweigen der Boxen, das samstags seit einigen Wochen aus Protest gegen die GEMA-Pläne praktiziert wird. Außerdem fordern die Discjockeys hier dazu auf, bei der „Anti-GEMA-Gruppe“ von Facebook vorbeizuschauen und gegebenenfalls „gefällt mir“ zu klicken.

Weniger betroffen von der Erhöhung der Gebühren dürften Clubs sein, die kein Eintrittsgeld erheben: „Sollte der neue Tarif angewandt werden, müssen wir für unsere Motown Party im Blue Note nur eine ganz geringe Mehrbelastung wegstecken“, erklärt Christian Saßnick, einer der Geschäftsführer des Cinema-Arthouse. Die Geschäftsführer der Kleinen Freiheit und des Glanz & Gloria überlegen, ob sie nicht auch auf das Eintrittsgeld bei Tanzveranstaltungen verzichten sollten, denn: „Wir haben die geplanten Tarife durchgerechnet und müssten für die Kleine Freiheit die fünffache, für das G&G die dreifache Gebühr entrichten“, sagt Guido Remmert vom Betreiberteam. Er hält die Reform für eine schreiende Ungerechtigkeit: „Wir müssten die Zusatzkosten auf das Publikum umlegen, was wir nicht wollen. Nicht umsonst nehmen wir nur zwischen 1 und 4 Euro Eintritt“, so Remmert. „Wenn die weniger bekannten Indie-Bands von den Mehreinnahmen profitierten, die in unseren Clubs oft gespielt werden, hätte ich mehr Verständnis“, fügt er hinzu. Aber bei dem zurzeit angewandten Verteilerschlüssel sahnten sowieso immer nur die ganz bekannten Künstler ab, sagt Remmert.