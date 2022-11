Vorsicht vor virtuellen Chatpartnern: Es gibt erwachsene Täter, die teils über Monate vermeintliche Chat-Freundschaften zu Jugendlichen aufbauen und sie dann zu sexuellen Handlungen nötigen. Symbolfoto: dpa/Henning Kaiser up-down up-down Sexueller Missbrauch im Internet Wie schützt man seine Kinder vor Cybergrooming? Osnabrücker Polizistin warnt und gibt Tipps Von Sandra Dorn | 15.11.2022, 18:33 Uhr

Sie geben sich im Internet als Jugendliche aus und schließen online Freundschaften mit Teenagern. In Wahrheit sind es ältere Männer, die auf sexuelle Handlungen mit Minderjährigen aus sind: Das ist Cybergrooming. Anke Hamker von der Osnabrücker Polizei erklärt, warum Kinder und Jugendliche so leicht zu Opfern werden und was Eltern dagegen tun können.