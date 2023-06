Schulleiter Thorsten Steinbrinker erläutert, wie der Schulwegplan für die Grundschule in der Dodesheide zu lesen ist. Foto: André Havergo up-down up-down Schulisches Mobilitätsmanagement Schulweg-Konzept Dodesheide: Weniger Elterntaxis an allen Osnabrücker Schulen? Von Cornelia Achenbach | 26.06.2023, 12:57 Uhr

Ein verkehrssicherer Schulweg, der die Zahl an „Elterntaxis“ reduzieren soll – das ist die Idee hinter dem schulischen Mobilitätsmanagement, das die Stadt Osnabrück auf möglichst viele Schulen anwenden will. Vorreiter des Projekts ist die Grundschule in der Dodesheide. Der dortige Schulleiter Thorsten Steinbrinker sagt ganz offen: Hinter dem Projekt steckt eine Menge Arbeit.