Radiergummi, Stifte und viele Kleinigkeiten gehören in die Schultüten, sagt Uta Krieg, Spielwarenhändlerin aus Georgsmarienhütte. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Logo NEO Schulstart am Samstag Osnabrücker Lehrerinnen und Spielwarenexpertin: Das gehört in die Schultüte Von Catharina Peters | 24.08.2022, 18:00 Uhr | Update vor 53 Min.

Am Samstag erleben die Grundschüler in der Region Osnabrück ihren ersten Schultag. Die Schultüte darf dann nicht fehlen. Wir haben bei einem Spielwarenhändler aus Georgsmarienhütte und zwei Lehrerinnen aus Osnabrück nachgefragt, was alles in die Tüten gehört.