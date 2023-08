Das ändert sich nach den Sommerferien im Osnabrücker Busverkehr

Laut einer Mitteilung der VOS vom Dienstagabend wechseln die Osnabrücker Metrobus-Linien (M1 bis M5) nach den Sommerferien vom 20-Minuten-Takt zurück in den 10-Minuten-Takt. Die Haltestelle „Landessozialamt“ wird dann auch stadteinwärts bedient – und zwar von den Linien M5, 12 und 17, außerdem 462 bis 469 sowie N6. Voraussichtlich zum Jahresende soll entlang der Linie M2 Hauptbahnhof–Landwehrviertel die neue Haltestelle „P+R Rubbenbruchsee“ in Betrieb gehen.

VOS kündigt Verbesserungen für Fahrgäste im Südkreis an

In Georgsmarienhütte wird ab 17. August die neue Haltestelle „Oesede, Weidenstraße“ von den Linien 463 und 464 bedient. An der Station „Holzhausen, Patkenhof“ halten Busse der Linien M3, 430 und N3 dann auch in Fahrtrichtung Osnabrück. Durch Anpassung der Fahrpläne verbessert sich den Angaben zufolge die Verknüpfung an der Haltestelle „Oesede, Gildehaus“.

Auf der Regiotakt-Linie 468 wird laut VOS in Richtung Borgloh der Fahrweg angepasst. Dieser verläuft neu von „Kloster Oesede, Steinigerturm“ über Ebbendorf bis „Borgloh, Schule“. Fahrgäste bekommen so die Möglichkeit, mit dem Bus von Ebbendorf nach Borgloh zu gelangen und von dort weiter über Wellendorf nach Osnabrück.

Eltern von Erstklässlern dürfen gratis im Schulbus mitfahren

Eltern von Erstklässlern haben vom 17. bis 24. August die Möglichkeit, ihre Kinder auf der Fahrt im Schulbus kostenlos zu begleiten. Auf die Ausgabe von Fahrplanbüchern wird bei der VOS wie im Vorjahr verzichtet. In gedruckter Neuauflage stehen lediglich der Stadtfahrplan Georgsmarienhütte sowie ab Ende kommender Woche ein Fahrplanheft für die Osnabrücker Metrobus-Linien zur Verfügung.

Alle Informationen, Abfahrts- und Linienpläne sind hingegen im Internet auf vos.info sowie in der App VOSpilot abrufbereit.