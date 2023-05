Viel Erfahrung bringen Helga und Thomas Bolte sowie Kerstin Poss (von links) ins Schuhhaus Sunderdiek in Osnabrück ein. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Harald Juhnke wollte Kunde werden Schuhhaus Sunderdiek ist seit 125 Jahren in der Hasestraße in Osnabrück Von Thomas Wübker | 07.05.2023, 07:07 Uhr

Am 1. April 1888 gingen die Osnabrücker in die Hasestraße, um sich neue Schuhe zu kaufen. Das Schuhhaus Sunderdiek befindet sich immer noch in der gleichen Straße. Es ist weiterhin Anlaufpunkt für viele Menschen. Auch Harald Juhnke wollte mal bei Sunderdiek – genau – Lackschuhe kaufen.