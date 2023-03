Das Unternehmen Pölking ist im Osnabrücker Stadtteil Fledder zu finden. Foto: Marcus Alwes up-down up-down Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung Schuhgroßhändler J.H. Pölking aus Osnabrück beinahe zahlungsunfähig Von noz.de | 21.03.2023, 17:33 Uhr

Die traditionsreiche, im Jahre 1894 gegründete Schuhgroßhändler J.H. Pölking GmbH & Co. KG aus Osnabrück-Fledder ist nach eigenen Angaben beinahe zahlungsunfähig. Das Unternehmen will sich aber in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sanieren.