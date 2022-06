Zur Einarbeitung in ihre Zeit im Landtag kam die Landtagsabgeordnete Anette Meyer zu Strohen (rechts) in die BBS Schölerberg in Osnabrück, wo sie mit Lehrerin Kerstin Klefoth sowie den Schülerinnen Ronya Richter, Josephine Viere und Solea Temmeyer (von links) über die Tagesordnung sprach. Es fehlt Melissa Henning.

FOTO: Thomas Wübker up-down up-down