Mangel an Lebensmitteln Berufsschüler vom Marienheim Sutthausen sammeln für die Osnabrücker Tafel Von Wilfried Hinrichs | 11.04.2022, 12:43 Uhr

Die Osnabrücker Tafel braucht Hilfe, damit sie Bedürftigen helfen kann: Schüler, Schülerinnen und Beschäftigte des Marienheims in Osnabrück-Sutthausen erkannten die Not und packten mit an.