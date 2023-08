30 Kilometer Friedenswanderung Schüler aus Osnabrück übergeben Friedensbotschaften an Münsteraner Gymnasium Von Nico Marsänger | 27.08.2023, 14:16 Uhr Lehrer Tobias Romberg übergibt zusammen mit seinen Schülern die Friedensbotschaften an die Kollegin aus Münster. Foto: Nico Marsänger up-down up-down

In Kattenvenne, ungefähr in der Mitte zwischen Münster und Osnabrück, haben sich am Samstag Schüler vom Gymnasium in der Wüste mit Schülern vom Kardinal-Von-Galen-Gymnasium aus Münster-Hiltrup getroffen. Zuvor haben beide Gruppen um die 30 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Die Friedenswanderung ist für die Schüler ein wichtiges Zeichen.