Großer Wurf: Rene Strothmann, Präsident des Lions Clubs Friedensreiter (rechts), übergibt zusammen mit Christine Mazzega und Daniel Höcher (links) die Spende an die Leiterin der Krebsberatungsstelle, Annette Finke, und Kijuba-Initiatorin Martina Axmann (Mitte). FOTO: Egmont Seiler up-down up-down Schotten gar nicht geizig Lions Club Friedensreiter spendet Erlös der Highland Games an Krebsberatung Von Matthias Liedtke | 21.12.2011, 14:32 Uhr

Den Schotten sagt man Geiz nach. Die Highland Games, die Anfang Oktober in diesem Jahr zum ersten Mal in Bad Iburg stattfanden, waren zumindest in diesem Punkt ganz und gar nicht schottisch. Denn der Veranstalter, der Lions Club Friedensreiter, spendet den gesamten Ertrag der erfolgreichen Veranstaltung an Kijuba, das Kinder- und Jugendlichen-Begleit-Angebot der Osnabrücker Krebsberatung.