Demo zwischen Osnabrück und Münster Fast 15.000 Anmeldungen für die Friedenskette, aber es gibt noch einige Lücken Von Wibke Niemeyer | 22.02.2023, 11:58 Uhr

Wenige Tage vor der Demonstration am Freitag nimmt die Friedenskette zwischen Osnabrück und Münster weiter Formen an. Bis Mittwoch lagen 14.824 Anmeldungen vor. Vor allem in den ländlichen Abschnitten werden noch Teilnehmer gesucht.